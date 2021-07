Lazio: Ravel Morrison, quel che poteva essere ma che non è stato

Ravel Morrison ha sempre dimostrato di avere grandi doti col pallone tra i piedi ma un comportamento inadeguato per il mondo del calcio. È sempre stato definito genio e sregolatezza. Col pallone stregò perfino Sir Alex Ferguson. Ai tempi del Manchester United, veniva definito il talento della sua età più forte in circolazione. Arrivò a Roma con grande interesse da parte dei tifosi biancocelesti, ad Auronzo di Cadore fece vedere grandissime qualità tecniche e giocate sopraffine. Il ragazzo, però, con la maglia della Lazio non ha mai stupito in campo. Le presenze sono state solamente otto. L'ex numero 7 ha giocato l'ultima stagione in Olanda nell'ADO Den Haag, ma ha deluso anche li. Ora è senza club, ma il ragazzo Inglese naturalizzato giamaicano, nell'ultimo periodo è stato convocato per giocare qualche amichevole internazionale proprio con la maglia della Giamaica. Al momento rimane svincolato, non è escluso che possa cercare una nuova avventura in qualche campionato anche inferiore. Ravel Morrison non ha mai sfruttato le sue potenzialità, i tifosi della Lazio sognavano un Gascoigne-bis. Purtroppo la storia e i risultati sono stati notevolmente diversi.