Lazio, record negativo per Immobile: dal 2016 è la prima volta che...

Ciro Immobile ha chiuso il suo campionato 2023/24 con 7 gol in 31 partite. Lo stesso numero di gare, tra l'altro, giocate lo scorso anno, in cui però ha messo a referto 12 reti. Questo stabilisce un record negativo per il capitano biancoceleste che non si era mai verificato dal suo arrivo nella Capitale. Infatti si tratta della prima volta dal 2016 che il centravanti non ha finito la sua Serie A in doppia cifra, come riportato da Radiosei. I numeri del passato ovviamente parlano per lui: 2016/17, 23 gol in 36 presenze; 2017/18, 29 gol in 33 presenze; 2018/19: 15 in 36; 2019/20, 36 in 37 partite; 2020/21, 20 gol in 35; 2021/22, 27 gol in 31 partite. La stagione appena conclusa, quindi, si tratta di un vero e proprio unicum per il miglior marcatore nella storia della Lazio. Le statistiche certificano un evidente calo negli ultimi due anni, complici però anche i tanti infortuni che l'hanno rallentato e non poco.