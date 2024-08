Lazio, ricetta Baroni: ecco cosa chiede per migliorare

La Lazio vince e convince nella sua prima uscita stagionale contro il Venezia. I ragazzi di Marco Baroni, dopo esser andati sotto per il gol di Andersen, hanno ribaltato il match infliggendo 3 gol ai lagunari e conquistando i primi tre punti. Intervenuto in conferenza stampa, dopo il triplice fischio, il tecnico laziale ha voluto però sottolineare anche gli aspetti su cui la squadra deve ancora migliorare:

"Dobbiamo migliorare nella manovra, avere una maggiore velocità, ci arriveremo. Oggi nel primo tempo si abbassavano anche tutti e tre i centrocampisti, a me piace la mobilità non si può più giocare con un calcio posizonale ma oggi era un po’ eccessiva e ci svuotavamo un po’ davanti. Nel secondo tempo, dopo che ho parlato alla squadra, siamo rientrati meglio in campo. I cambi li ho fatti perché ci siamo abbassati e avevo bisogno di riprendere campo".