Lazio, ripresa fissata il 30: cancelli aperti per i tifosi a Formello

Giorni di meritato riposo per i giocatori biancocelesti, reduci dalla conquista della Supercoppa Italiana. In molti hanno scelto località tropicali per trascorrere le vacanze natalizie con la famiglia, ma presto si tornerà sul campo. Come rivelato dal direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, la ripresa degli allenamenti è fissata per il 30, quando ci sarà l'incontro con i tifosi: cancelli di Formello aperti per festeggiare la chiusura di un anno che ha portato nella bacheca della Lazio altri due trofei.

Pubblicato il 24.12 alle ore 13.15