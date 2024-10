Lazio, Rocchi: "Vi svelo i miei gol migliori. Sul paragone Kolarov-Tavares..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intrisa di amore per i colori biancocelesti l'intervista rilasciata da Tommaso Rocchi ai microfoni di Radio Laziale. L'ex attaccante biancocelesete ha analizzato anche il Como, prossimo avversario degli uomini di Baroni, e alcune individualità dell'organico biancoceleste, parlando così tra passato e presente: " il Como ha un allenatore bravo e soprattutto ha fatto operazioni intelligenti sul mercato. Rappresenta una realtà bella e importante, con tutte le difficoltà che può comportare il fatto di misurarsi con una nuova categoria."

TAVARES - "Credo che Tavares sia un buonissimo giocatore,sta facendo benissimo. Ha grandi qualità a livello fisico e atletico e sta meritando a pieno le prestazioni che fa. Sul paragone tra lui e Kolarov penso che innanzitutto sia giusto aspettare e poi in generale questi paragoni lasciano il tempo che trovano. Kolarov era un grande giocatore di fascia così come lo è Tavares; ora godiamoci il portoghese"

I MIEI GOL MIGLIORI - "Segnare è sempre bello, ma l'analisi su un gol dipende sempre da due fattori: il gesto tecnico e il peso specifico della realizzazione. Quelli ai derby sono sempre i più belli ed entrano di diritto nella Top Ten".

BARONI - "Con lui mi sarei trovato benissimo. La Lazio gioca in maniera dinamica e propositiva, cercando sempre la profondità. Ora conta molto l'agonismo, la determinazione, la corsa. Il ritmo e l'intensità che si richiedono a un attaccante nel calcio moderno si sarebbero sposati bene con le mie qualità"