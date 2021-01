Lazio - Roma, anche senza tifosi il derby è sotto osservazione: il motivo

Venerdì alle 20:45 andrà in scena il derby tra Lazio e Roma. Una gara che per la prima volta non potrà vantare la splendida cornice del pubblico. Eppure, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'Osservatorio sulle manifestazioni ha assegnato alla partita il "rischio uno". L'obiettivo è quello di evitare, anche servendosi dei social, che le tifoserie si radunino all'esterno dell'Olimpico per seguire l'ingresso dei pullman delle due compagini nello stadio. Altra iniziativa sarà quella di scongiurare che il pubblico rimanga in seguito in quella zona, facendo aumentare la possibilità di contatto tra supporter di Lazio e Roma. Inoltre, con il Covid che continua a imperversare, è fondamentale non permettere che si verifichi questo tipo di assembramento, possibili focolaio di contagio.