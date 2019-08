Lazio - Roma, Fonseca: "Nel derby voglio dare una gioia ai tifosi"

Al termine del pareggio tra Roma e Genoa maturato all'Olimpico, il neo tecnico giallorosso Paulo Fonseca: “Questo risultato non ci toglie fiducia, mi piacerebbe dare una gioia ai tifosi della Roma, so quanto sia importante per loro. Per me sarà il primo derby. La Lazio è una squadra fortissima, cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi”.

Fonseca è poi intervenuto in conferenza stampa: "Come il Genoa ha studiato noi, noi avevamo studiato loro. La questione è che per me sono molto più importanti i comportamenti della mia squadra piuttosto che quelli della squadra avversaria. Ci prepareremo a contrastare il sistema di gioco della Lazio, ma senza snaturarci. Non preparerò mai una partita concentrandomi sulla fase difensiva. Voglio una squadra che domini e che giochi sempre la palla".

LE PAGELLE DI SAMPDORIA-LAZIO

SAMP-LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE