Lazio - Roma, il derby della Capitale sbarca su PES 2021 - VIDEO

Oggi siamo entrati nella settimana più calda nella Capitale, la settimana del derby. Venerdì Lazio e Roma si affronteranno in campo, ma visto che questo duello non si potrà vivere sugli spalti, PES 2021 ha pensato di spostare le emozioni all'interno del videogioco. Entrambe le squadre fanno parte della scuderia del gioco di proprietà della Konami e per questo è stato pensato di amplificare le sensazioni attraverso la piattaforma. I biancocelesti hanno postato un video su Twitter in cui viene dimostrato come poter vivere tutto ciò, facendo vedere anche tutti i valori dei giocatori laziali.

🆚 Derby della Capitale

Biancocelesti supporters are you ready for the battle?

Join S.S. Lazio in PES and play the Derby!#ForzaLazio #LazioRoma #CMonEagles 🦅@officialpes pic.twitter.com/ntpNr4wxAL — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 11, 2021