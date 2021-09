Lazio - Roma, Immobile e il segreto della vittoria: "Uniti!". Poi scherza con Milinkovic... - FOTO

All'appuntamento social post-derby non poteva non partecipare Ciro Immobile. L'attaccante non ha messo la propria firma sul tabellino di Lazio - Roma, ma si è reso comunque protagonista di una performance di altissimo livello, servendo sia Pedro che Felipe Anderson in occasione del secondo e del terzo gol. A fine partita è arrivato anche il post del bomber biancoceleste, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti del match. Brevissima la didasclia, che sembra sottolineare il segreto della vittoria: "Uniti". Poi il messaggio a Milinkovic, a terra dopo il colpo ricevuto da Rui Patricio in occasione della prima rete: "Un paio di schiaffi ed è tutto apposto".