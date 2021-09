Lazio - Roma, Reina: "Onorato di questa squadra. Vincere così ha un altro gusto"

Cala un tris biancoceleste all'Olimpico di Roma. Lo stadio trema e il tabellino segna il 3-2 per la Lazio. Una prestazione sbalorditiva quella di questa sera. Sarri surclassa la Roma e raccoglie tre punti preziosissimi. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Pepe Reina: "Sono contento perché è stata una prima mezz’ora positiva. C’era il giusto atteggiamento, la squadra era corta e pressava in avanti. Abbiamo siglato il 2-0, poi dopo abbiamo sbagliato qualcosa nel pressing e loro hanno accorciato. Su ogni calcio d’angolo erano pericolosi. Siamo stati titubanti, nella ripresa abbiamo ripreso la partita in mano e nel finale abbiamo sofferto ma meglio così, vincere una partita sofferta ha tutto un altro gusto. E’ stata una prestazione positiva per me, sono contento di aiutare la squadra. In un derby non si può mai sottovalutare l’altra squadra. Non ci sono mai dei favoriti, questa è una partita a parte, c’è un’altra adrenalina, un altro tipo di concentrazione e stimoli. A mio avviso, l’unica partita che abbiamo sbagliato è stata quella con il Cagliari a livello punti. A Milano invece è sempre difficile, è una squadra aggressiva. A Torino è stata una partita scomoda, vediamo quante squadre riescono a tornare a casa con un risultato positivo”.

PEDRO - Quando si avvicinano le partite grandi come queste, bisogna avere giocatori importanti, lui è un giocatore di grandi partite, ha dimostrato che ha la testa pronta per giocare. Gliel’ho detto, ero sicuro era che andasse a segno”.

CAMBIAMENTI – “Ci vuole pazienza, è un periodo di cambiamenti continui, è un vero e proprio periodo di crescita e i risultati non sono mai scontati in questo. Sono tante le cose che si fanno in maniera diversa rispetto al passato, bisogna fare un applauso ai ragazzi, anche ai difensori. Il modo di difendere è cambiato, si va in avanti a pressare, bisogna scappare nei momenti giusti, avere una lettura di reparto e questo non è scontato. Sono onorato di avere tutta la squadra che sta facendo il suo meglio per accorciare i tempi di adattamento e dimostrare in campo quello che vuole il mister”.