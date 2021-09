Lazio - Roma, siparietto tra Parolo e i suoi ex compagni: "Volevano mettermi nel torello!"

A bordo campo nel prepartita del derby tra Lazio e Roma c'è anche Marco Parolo, nei panni di commentatore del match accanto a Federico Balzaretti per DAZN. Prima che inizi il match, durante l'analisi dei due schieramenti, c'è stato spazio anche per un piccolo siparietto tra Parolo e i suoi ex compagni, che nel riscaldarsi gli hanno fatto volutamente arrivare un pallone. Microfono alla mano, l'ex biancoceleste ha prontamente rispedito la sfera verso i giocatori della Lazio, commentando sorridente: "Volevano mettermi in mezzo al torello!". Difficile dire che Marco Parolo non sia più parte del gruppo laziale, questa per lui sarà senza dubbio una partita speciale.