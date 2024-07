Lazio, Rovella nuovo rigorista? "Ora che non c'è più Ciro..."

RASSEGNA STAMPA - L'addio di Ciro Immobile avrà un peso rilevante negli equilibri dello spogliatoio della Lazio. L'ex capitano era un punto di riferimento e un leader, ruolo che ora sarà chiamato a prendere qualcun altro al posto suo. Questa sarà solo una delle cose che l'attaccante ha lasciato in eredità partendo alla volta di Istanbul. E tra le tante spunta anche la nuova assegnazione del ruolo di rigorista. Per anni Immobile è stato la certezza, ora sarà necessario trovarne un'altra. In questo senso, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Nicolò Rovella si candida per assumersi una tale responsabilità: "Se sarò uno dei rigoristi? Sì, ora che non cìè più Ciro... prima non potevo neanche pensarci (ride, ndr). Sui calci piazzati so farmi valere".