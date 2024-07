Lazio, Rovella: "Questa maglia mi dà forti emozioni. Il mio sogno è di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella è pronto a diventare uno dei leader della Lazio che sta nascendo. Il centrocampista, arrivato a Roma solo un anno fa, non ha mai nascosto di aver sentito qualcosa di forte quando ha indossato per la prima volta questa maglia, un senso di attaccamento di cui ha parlato così nella lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Questa è una maglia che regala emozioni forti. Spero di giocare e vincere tanto". Proprio in questo senso, il nuovo numero 6 biancoceleste ha confessato che il suo sogno è un giorno di alzare al cielo un trofeo a Roma, magari - sottolinea - europeo o di ripercorrere un cammino come quello della Banda Maestrelli, alla quale è rimasto legato dopo i grandi festeggiamenti in occasione dei 50 anni dallo Scudetto: "Un sogno da trasformare in obiettivo" ammette. . Una carica, quella che prova giocando con la Lazio, che in parte ha origine anche nella storia e nell'importanza di uno stadio come l'Olimpico: "Dalla prima volta che sono entrato con la maglia della Lazio ho sentito una carica particolare che deriva dal pubblico e dalla storia dello stadio".