Lazio, Ruben Sosa: "Ai tifosi dico di state vicini alla squadra"

© foto di Federico Gaetano

Un coro che rimane unico nella storia della Lazio, come unico è il ricordo dei tifosi della Lazio per Ruben Sosa intervenuto insieme ad Amarildo ai microfoni di Lazio Style Radio: “Amarildo per me è un grande amico. Quando giocavo nella Lazio ricordo che i tifosi ci erano vicini, ci facevano sentire bene. Il derby è una finale, non c’è un favorito anche se la Lazio gioca meglio. La Lazio adesso deve competere per le coppe, deve cercare di arrivare alle coppe. Non si può pensare allo scudetto ma per la Champions può dire la sua. Tifosi? Devono essere vicini alla squadra, non devono mollare mai".