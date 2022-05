Lazio - Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti fondamentali quelli conquistati dalla Lazio che al Picco ha battuto lo Spezia imponendosi per 3-4 con la rete di Acerbi in pieno recupero a regalare la vittoria alla squadra di Sarri. I biancocelesti adesso sono attesi da un altro match importantissimo, quello dell'Olimpico contro la Sampdoria in programma sabato 7 maggio alle 20.45.

Lazio - Sampdoria, dove vederla - La partita sarà trasmessa in streaming come sempre da DAZN, accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata, e anche da Sky Sport, via satellite e in streaming su SkyGo.