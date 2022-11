Lazio, Sarri dopo il giallo a Milinkovic: "Ecco qual è stata la sua reazione"

L'ammonizione surreale sventolata dall'arbitro Manganiello ai danni di Sergej Milinkovic-Savic continua a tenere banco. Non solo sui social, nelle trasmissioni sportive e sulla stampa, c'è chi come Maurizio Sarri prova un senso di ingiustizia che si troverà così al derby senza il suo gioiellino. Il giallo è costato caro a Milinkovic perché in diffida nella partita contro la Salernitana. E a gran voce, tra i giornalisti presenti in conferenza stampa, il tecnico della Lazio non le manda a dire ed esclama: "Milinkovic? L'ho visto con una condizione emotiva tipo la mia, incazzato. È normale che sia così. Con un'ammonizione del genere, è normale che se la prenda. Non c'è niente da fare. In 50 anni di calcio è il primo giocatore in possesso palla che vedo ammonito senza che il difensore tocchi la palla". Eppure l'AIA non considera il giallo un errore tanto da aver persino confermato l'arbitro per la prossima giornata di Serie A, ma nel frattempo il giallo resta e l'assenza di Milinkovic peserà in maniera non indifferente nella stracittadina.