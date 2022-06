Lazio - Sarri finalmente ci siamo: firmato il rinnovo fino al 2025

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Maurizio Sarri ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2025. Una trattativa lunga quella tra la società e il tecnico con il presidente Lotito che da novembre ha iniziato le trattative per blindare il mister. La firma nero su bianco è arrivata oggi. A riferirlo è Alfredo Pedullà che spiega che oggi alle 19 il mister biancoceleste ha siglato l'accordo prolungando quello in essere in scadenza nel 2023. Un punto di partenza per una squadra che sarà rivoluzionata durante la sessione estiva del calciomercato. Sarri ha firmato un contratto da 3,5 milioni a stagione, nel contratto non sono previste clausole particolari, come quella scaduta ieri (31 maggio) che permetteva al tecnico di liberarsi in caso di offerta dall'estero. Si attende ora l'annuncio ufficiale.

