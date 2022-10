Lazio, Sarri: "Ritiro in Argentina? Sarebbe una follia! Spero che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

In occasione della conferenza stampa di presentazione della partita di Europa League contro il Midtjylland, Maurizio Sarri ha parlato anche della possibilità che i biancocelesti, durante la pausa del campionato per il Mondiale in Qatar, possa optare per l'Argentina. Ecco le sue parole: "In qualche posto lo dovremmo fare, speriamo non in Argentina, sarebbe una follia dal punto di vista tecnico. Rientriamo giocando a inizio gennaio, giocando a temperature basse. Andare a fare il ritiro con 30 gradi, 15 ore di viaggio e il fuso, ti comporta 2-3 giorni di viaggio e altri per assorbire il fuso. Spero non succeda".

