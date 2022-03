Lazio – Sassuolo, a insidiare i ragazzi di Sarri anche il meteo: le previsioni

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio scenderà in campo per affrontare il Sassuolo questo sabato alle 18, all’Olimpico. Sarà una sfida importante per i ragazzi di Sarri, non solo per riscattare la brutta prestazione del derby ma anche per la posta in palio. Punti preziosi per la corsa all’Europa. A insidiare i biancocelesti in campo però non ci saranno solo i neroverdi, dovranno fare i conti anche con le condizioni metereologiche che potrebbero inficiare sulle condizioni del campo. La Capitale è in questi giorni colpita da forti piogge, la Protezione Civile ha emesso un avviso preannunciando precipitazioni anche nelle prossime ore confermando così l’allerta meteo a partire da oggi e per le successive 24 ore.

