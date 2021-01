Lazio - Sassuolo, Bucciantini: "I biancocelesti hanno dominato la partita"

La Lazio vince dominando la partita, anche se il Sassuolo in più occasioni è risultato pericoloso. Marco Bucciantini, all'interno dello studio di Sky Sport, ha analizzato il match dei biancocelesti: "Come al solito, quando si libera mentalmente dei troppi impegni, la Lazio trova quella continuità che a volte manca. La vittoria di oggi è importante: il Sassuolo in 10 minuti è riuscito a tramare come sa fare ed era riuscito a trovare il vantaggio, però piano piano i biancocelesti si sono organizzati, come spesso gli succede, senza voler dominare per forza il campo però è andata a comandare la gara. Alla fine i dati dicono che la Lazio ha dominato la partita, questa è stata anche l'impressione vedendola".