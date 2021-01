Lazio - Sassuolo, quinta vittoria consecutiva: non accadeva da un anno

La Lazio vince ancora rimontando e battendo il Sassuolo in una gara durissima ma che ha visto trionfare i biancocelesti grazie alle reti di Milinkovic e Immobile. Quinta vittoria consecutiva in una gara ufficiale, un risultato importante visto che non accadeva da un anno. Come riportato da Lazio Page infatti l'ultima volta risale al periodo tra dicembre 2019 e gennaio 2020 quando i biancocelesti misero in fila sei successi consecutivi.

