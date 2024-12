Lazio, senti Rambaudi: "Difficile trovare punti deboli. E adesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vola. In pochi giorni la squadra di Baroni ha battuto due volte il Napoli, sia in Coppa Italia che in campionato. Ora i biancocelesti sono al terzo posto in classifica a -3 dall'Atalanta e si preparano alla prossima gara contro l'Inter dopo l'Ajax. In collegamento a Radiosei è intervenuto l'ex attaccante Roberto Rambaudi che ha parlato proprio del momento di forma della Lazio dopo il successo del Maradona. Di seguito le sue parole

“Il Napoli domenica è stato quello di sempre, ha fatto la sua solita prova ma davanti ha trovato la Lazio e non è arrivata la vittoria per loro. La gestione dei due tecnici è stata chiara in Coppa Italia e anche dopo: Baroni e Conte hanno cambiato 9 e 11 calciatori ed il risultato lo abbiamo visto. Nonostante Dele-Bashiru abbia fatto bene, serve prendere un profilo funzionale in mezzo al campo. C’è il campionato, ci sono le Coppe: la stagione è lunga. Trovare i punti deboli di questa Lazio ora è difficile; prima parlavamo degli esterni, principalmente della corsia destra, ma a Napoli abbiamo visto che è migliorabile anche lì il rendimento. Ne prenderei uno per reparto per migliorare qualora si dovesse centrare la Champions“.