Lazio, senti Siviglia: "Baroni arrivato al momento giusto. Juve? Mi aspetto..."

© foto di Federico Gaetano

Archiviata la pausa per le nazionali la Lazio è protna a tornare in campo nella difficile ma importante sfida contro la Juventus. La squadra di Baroni è reduce dal successo contro l'Empoli mentre quella di Motta dal pari amaro contro il Cagliari. In vista della sfida e non solo ecco le parole dell'ex biancoceleste Sebastiano Siviglia ai microfoni di Radiosei: "La Lazio di Baroni mi piace molto, si può dire che è un progetto che si sta realizzando del tecnico della società. È una bella, anzi la più bella novità di queste prime battute del campionato. Se la gioca con tutti, ha una bella classifica, sta dando bei segnali. Poi c’è il discorso continuità, sapendo che adesso ci saranno tante gare ravvicinate da gestire anche in termini di energie. Per ora ha dimostrato desiderio, voglia e piacere di giocare. C’è un gioco di squadra che ha portato diversi frutti".

BARONI - "Baroni ha fatto un bel percorso, una bella gavetta passando attraverso salvezze importanti. Era un po’ sottovalutato, ma ha fatto grandissime stagioni. A Verona ha fatto qualcosa di straordinario, sembrava una squadra in via di smantellamento. Dal punto di vista psicologico non era facile, è stato in grado di fare bene due volte in un solo anno con due formazioni diverse. Con lui ci conosciamo dal 1996, era il mio compagno di stanza a Verona, è cresciuto molto nella gestione del gruppo. Ha preso una grande consapevolezza, scarica i giocatori di responsabilità, ci sono tante note positive. È maturo ed è arrivato alla Lazio nel momento giusto".

JUVENTUS - "Con la Juventus mi aspetto una squadra che sia fedele a quanto fatto fino ad adesso. Non credo che le richieste di Baroni cambino, sarebbe un segnale non positivo per la squadra. Stesso atteggiamento, ma con situazioni chiavi che vanno studiate".