Lazio, Sergio: “Con il Bayern Monaco servirà orgoglio, nulla è impossibile”

Il sorteggio ha posto il Bayern Monaco sulla strada della Lazio in Champions League. Ai microfoni di Radiosei ha commentato l'ex biancoceleste Raffaele Sergio: "Nulla è impossibile nel calcio, il Bayern Monaco è una delle squadre più forti del mondo, ma la Lazio deve affrontarla con orgoglio e con la consapevolezza del fatto che se è arrivata agli ottavi di finale di Champions significa che ha delle grandi qualità. Qualche possibilità c'è. Ora però è fondamentale ritrovare il giusto cammino in campionato, non c'è più tempo, le prossime tre gare saranno fondamentali. Mercato? Aggiungere un centrale importante in questo momento sarebbe la cosa giusta".