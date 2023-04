Lazio, si torna in campo per il rush finale: tutti gli impegni di aprile

TUTTOmercatoWEB.com

E' tempo di tornare in campo. Archiviata la sosta nazionali, è il momento di pensare alla Serie A. Domani la Lazio fa visita al Monza per difendere il secondo posto e proseguire la prorpia corsa Champions. Saranno settimane importanti per il futuro della squadra biancoceleste. Intanto la società ha ricordato l'appuntamento del match dell'U-Power Stadium e tutti gli altri impegni nel mese di aprile: Monza, Juve, Spezia, Torino e Inter.