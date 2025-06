Lazio, SofaScore sceglie il 'Player of the Season' della Serie A: incoronato un biancoceleste

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

SofaScore ha selezionato i 'Players of the Season' dei cinque principali campionati europei per la stagione 2024/25. Per eleggerli, il portale specializzato ha preso in considerazione diverse statistiche e dati relativi all'annata appena conclusa, dando ai diversi giocatori una valutazione in base a quanto fatto.

Per la Serie A, il 'Player of the Season' eletto è Mattia Zaccagni, con un voto medio di 7.34. Nonostante una stagione non entusiasmante della Lazio, dunque, il capitano biancoceleste, dati alla mano, è stato considerato il miglior giocatore dell'intero campionato italiano da Sofascore.

