Lazio - Southampton, al via la vendita dei tagliandi: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Su sslazio.it sono state rese note le modalità di vendita dei tagliandi per assistere all'amichevole tra Lazio e Southampton, in programma mercoledì 7 agosto alle 19.30. Si legge: "La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi in occasione dell`amichevole contro il Southampton, in programma mercoledì 7 agosto alle ore 19:30 locali (20:30 italiane, ndr) presso il St. Mary's Stadium di Southampton. Sarà possibile acquistare i biglietti: ONLINE".

