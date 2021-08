Lazio - Spezia, c'è gloria anche per Hysaj: prima rete in biancoceleste

Una Lazio scoppiettante quella scesa in campo oggi all'Olimpico che ha battuto lo Spezia imponendosi per 5-1. Dopo la tripletta siglata da Ciro Immobile e la rete di Felipe Anderson c'è gloria anche per Elseid Hysaj. L'albanese alla sua prima stagione in maglia bianacoceleste ha segnato quella che è la sua seconda rete in Serie A, la prima risale al 2020 nel match tra Napoli e Sassuolo, l'assist è ancora di Luis Alberto, il terzo in questa gara.