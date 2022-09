Lazio - Spezia, Petrucci: "Senza Ciro? Cancellieri titolare. Di Hysaj se ne parla male..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buoni risultati, allenatore soddisfatto e situazione infortuni. Sono questi i principali temi toccati da Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, che ha detto la sua sulla questione Ciro Immobile e sulla possibile presenza di Cancellieri tra i titolari di Lazio-Spezia: “Marusic e Milinkovic avranno una settimana completa di allenamento, per Sarri è un’ottima notizia. Vecino sarà un minimo valutato e ovviamente bisognerà vedere le condizioni di Immobile. Venerdì sapremo se giocherà domenica. Difficile che Ciro non giochi, tante volte era stato dato out ma aveva stretto i denti alla fine. Da domenica non ci si fermerà più per 45 giorni.

Mi aspetto Cancellieri nel ruolo di centravanti se Immobile non dovesse giocare. Sta aspettando il suo momento ed è stato acquistato per ricoprire il ruolo di vice Immobile. Penso sia importante dare minuti e fiducia al ragazzo che è stato comprato per volere di Sarri.

Lazzari? So che c’è un tentativo per provare a metterlo a disposizione per domenica, ma secondo me ci sarà per l’Europa League o per la Fiorentina. Per lui ci vorranno almeno 2 settimane, mentre 15-20 giorni per Casale. Hysaj se ne parla solo per parlare male, ma quest’anno ha fatto bene. Gli va dato merito. Ha giocato 2-3 partite bene. Radu non ha colpe dei gol, è una valida alternativa. Al momento Sarri non ha bisogno di cambiare ruoli, ha alternative. Non sono convinto che Sarri metta Vecino titolare, Marcos Antonio avrà il suo spazio anche da titolare ma almeno inizialmente vorrà costruirgli un centrocampo su misura.

L’anno scorso si parlava di un Olimpico semi vuoto. I dati di quest’anno fanno capire che c’è voglia di tornare allo stadio e che i tifosi hanno apprezzato il mercato, operato in sinergia tra società e allenatore”.