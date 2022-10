Lazio - Spezia, Rodia: "Vi spiego il caso Immobile e le condizioni di Patric"

TUTTOmercatoWEB.com

Terza vittoria di fila per la Lazio mantenendo persino la porta inviolata e rimane in zona Champions. La galoppata di Zaccagni, poi finita in rete, e i gol di Romagnoli e un doppio Milinkovic regalano il successo biancoceleste contro lo Spezia. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio style Channel il Dott. Fabio Rodia: “Lazzari ha avuto un ottimo rientro, sia lui che Immobile. Visto il risultato e i pochi allenamenti alle spalle, li abbiamo preservati, erano delle uscite programmate. Patric non ha avuto un problema di carattere muscolare, al fine del primo tempo ha avuto un disturbo gastroenterico, quindi la dovevamo sostitutre. Per Casale procede bene, in settimana faremo nuovi accertamenti strumentali. Immobile quel che è accaduto è stato pienamente condiviso con lo staff medico della nazionle, ringrazio loro per la collaborazione e considerazione che hanno avuto. Immobile aveva riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia sinistra che è uno dei muscoli flessori. E' stato molto opportuno non farlo giocare in nazionale e farlo proseguire con terapie svolte qui a Roma. Ringrazio lo staff medico della Lazio che ha lavorato molto bene in questi giorni. Tutto è stato coordianto in maniera professionale sia dallo staff medico nazionale che da parte nostra".