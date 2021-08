Lazio-Spezia, Terzi: “Milinkovic e Luis Alberto sono due colossi. Con Sarri è cambiato molto”

Claudio Terzi, ex difensore dello Spezia e attualmente in forze al Siena, ha parlato nel match program per presentare la gara di oggi pomeriggio che metterà di fronte i liguri e la Lazio. Queste le parole del giocatore: "Ritorna il pubblico e ci dobbiamo aspettare meno risultati a sorpresa per le squadre in trasferta. Mi aspetto un Olimpico che spingerà, per lo Spezia non sarà semplice. Bastoni e Maggiore stanno facendo molto bene, sono i due giocatori più promettenti in rosa. Milinkovic e Luis Alberto sono due colossi, giocatori di alto livello e di talento. Il risultato della gara dipenderà molto da cosa accadrà in mezzo al campo. Cambi di allenatori? C'è molta differenza rispetto allo scorso anno, sia nel modulo che nell'interpretazione. La Lazio di Inzaghi difendeva più bassa e ripartiva spesso in contropiede. Con Sarri vuole imporre il proprio gioco, schiacciando gli avversari. Vedremo i biancocelesti che proveranno sempre ad avere il pallino del gioco in mano".