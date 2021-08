Lazio - Spezia, Thiago Motta: "Possiamo fare bene. Sarri? Un riferimento"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha presentato il match di oggi pomeriggio contro la Lazio all'Olimpico. Di seguito le parole del tecnico italo-brasiliano: "Se facciamo una bella prestazione sarò contento anche perché poi arriva il risultato. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo la squadra che affronteremo e sono convinto che possiamo fare una bella prestazione. Eravamo pronti anche contro il Cagliari, i giocatori che erano in campo e in panchina lo hanno dimostrato. Spero che stasera sia uguale. Sarri? E' un riferimento non solo per me ma per tanti allenatori. Ho voglia di dimostrare ma anche di imparare tanto, spero di essere così sempre. Sarri trasmette sempre qualcosa di nuovo, gli faccio i complimenti".