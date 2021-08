Lazio - Spezia, torna il pubblico all'Olimpico: il calore della Nord a Ponte Milvio - FT & VD

L'Olimpico torna a colorarsi di biancoceleste. Dopo il silenzio assordante di questi mesi e i seggiolini riempiti da anonimi cartonati, gli spalti tornano a popolarsi di vita con cori, colori e emozioni. Lo stadio non sarà dei più pieni (sia per la capienza limitata che per la vendita andata un po' a rilento), ma il pubblico laziale farà sicuramente sentire il suo calore alla squadra di Sarri, così com'è stato anche a Empoli. Per riscaldare le voci la Curva Nord ha dato appuntamento a tutti i tifosi alle 13:00 a Ponte Milvio, poi l'ingresso nel settore per ricordare a tutti di che pasta è fatto il popolo laziale.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO