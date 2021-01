Lazio, Stendardo: "Squadra poco costante. Soluzione? Dopo tre anni..."

Ai microfoni di TMW l'ex biancoceleste Stendardo ha commentato il momento della Lazio: "Molto bene in Champions, meno bene in campionato. Alterna partite importanti a delle prestazioni fallimentari. Non ha delle alternative come Juve o Inter ma che nell'undici titolare ha nomi importanti. Immobile continua a fare molto bene, ma quando ti manca qualcosa in difesa o a centrocampo lo senti. Soluzioni? Dopo tre anni o si cambia l'allenatore o i calciatori, così si dice. La Lazio ha costruito negli anni un progetto importante. Andrebbero aggiunti dei tasselli che devono migliorare l'organico. Serve un giocatore per reparto oggi. Caicedo? Inzaghi so che non lo cambierebbe con nessuno. E' diverso da Correa, ma è un giocatore di cui la Lazio non può privarsi. Se va via Caicedo, deve prenderne un'altro della sua qualità".