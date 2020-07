Lazio, Strakosha torna in sé: decimo cleen sheet stagionale

0-0 alla Dacia Arena e Lazio che mette il naso fuori dalle sabbie mobili in cui si è impantanata da dopo il lockdown. Uno dei protagonisti della partita di ieri è stato Thomas Strakosha che ha salvato più volte il risultato ed ha mantenuto la porta inviolata.

CLEEN SHEET - Per la prima volta dalla ripresa del campionato e per la decima volta in stagione, il numero uno biancoceleste ha subìto zero gol facendosi perdonare le precedenti prestazioni sotto tono. Attualmente, leggendo la classifica dei portieri meno battuti in Serie A, l'estremo difensore laziale occupa il secondo posto insieme a Szczesny. La prima piazza è difesa da Musso (Udinese) e Donnarumma (Milan) con 12 cleen sheets.