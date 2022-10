Lazio - Sturm Graz, Cucchi: "In 10 non hanno mollato. E il pari non premia l'impegno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non va oltre il pareggio in casa contro lo Sturm Graz. I biancocelesti vanno in vantaggio due volte ma poi, complice l'inferiorità numerica dall'espulsione di Lazzari in poi, si fanno recuperare entrambe le volte. Al triplice fischio, sul tabellone dell'Olimpico il risultato mostrato è il 2-2. Come accade ormai di consueto, immediata è arrivata via Twitter l'analisi di Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto ha scritto: "In 10 non hanno mollato. Una Lazio di carattere contro un avversario fisico e ben organizzato. Anche falloso... Partita dispendiosa. Molto. E il pari non premia l'enorme impegno".

