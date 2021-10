Lazio, Tacchinardi: "In attacco ha poco rispetto alle altre squadre"

Continuano ad arrivare le critiche alla Lazio. La prestazione dei biancocelesti con il Bologna ha stonato con quelle in Europa League e nel derby, tant'è che molti non hanno capito ancora quale sia l'animo della squadra di Sarri. Alessio Tacchinardi è dell'opinione che i laziali non abbiano le potenzialità per fare di più. Ai microfoni di TMW Radio l'ex juventino ha detto: "La Lazio davanti poi ha poco. Ha vinto il derby, ma ha poco nel reparto offensivo rispetto alle altre".