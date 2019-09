Lazio, Tare: "Inaccettabile la sconfitta di Ferrara. Stasera serve la vittoria"

Nel pre partita di Cluj - Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo crescere sulla continuità, ormai conosciamo bene la competizione ed è importante iniziare stasera con una vittoria. Prima cerchiamo di chiudere questa vicenda e meglio è per la squadra, per tornare a concentrarsi sul campionato. Vavro e Berisha? Sono molto paziente, so che la prestazione di stasera non inciderà sulla mia valutazione, per loro però sarà importante fare bene per la fiducia e per un miglior inserimento nella squadra. Mi fa piacere che Valon sia tornato quello di due anni e fa e che non sia più quello dello scorso anno. L'ha meritata a pieno la possibilità di stasera. La sconfitta di Ferrara è stata palese, abbiamo parlato a lungo in questi giorni e l'abbiamo analizzata bene. Veniamo da due mesi di gran lavoro ed entusiasmo. Contro la Spal siamo crollati negli ultimi venti minuti e un crollo del genere è inaccettabile, ma è accettabile la rabbia della gente. La credibilità di questo gruppo è importate, dobbiamo lavorare al meglio per non avere più questi cali. Sappiamo che questi blackout sono un nostro difetto e quest'anno lo vogliamo correggere".