Lazio, Tavares e Rovella scherzano a Formello: la storia del portoghese - FOTO

Sono rimasti a Formello. Uno per infortunio, l'altro per contare l'ultima giornata di squalifica in Europa League. Nuno Tavares e Nicolò Rovella hanno approfittato di queste ore, mentre la squadra si trova nella gelata Bodo, per svolgere delle sedute di allenamento specifiche come viene mostrato dallo stesso terzino portoghese che, taggando Rovella, ha pubblicato su Instagram la foto della lavagnetta su cui sono scritti alcuni esercizi e il disegno di quello che sembrerebbe un coniglio tra alcune note musicali.