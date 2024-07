Lazio | Tegola Diego Gonzalez, salta le Olimpiadi: il motivo

Diego Gonzalez non parteciperà alle Olimpiadi che prenderanno il via il 26 luglio a Parigi. Il calciatore della Lazio purtroppo ha subito una lesione muscolare e per questo motivo non potrà vestire la maglia del Paraguay.

A comunicarlo è il giocatore con un post su Instagram: "Grazie a tutte le persone che mi stanno inviando messaggi, sono molto triste per quello che è successo perché volevo aiutare i miei compagni e partecipare alle Olimpiadi".