Lazio, ti ricordi Yilmaz? La sua prossima sfida è in Olanda

Burak Yilmaz riparte dall'Olanda. L'attaccante turco, che per anni è stato un obiettivo di mercato della Lazio senza mai arrivare a Formello, dall'anno prossimo vestirà la maglia del Fortuna Sittard. Dopo i due anni in Francia, al Lille, ha deciso di cambiare aria: sarà la sua decima società in carriera. Il club che milita in Eredivisie ha accolto il giocatore in un modo del tutto particolare: soprannominato "il Re", nel video di presentazione si gioca sulla pedina degli scacchi con lo stesso nome.