Lazio - Torino, granata in ritiro. Cairo: "Mazzarri l'unico non in discussione"

Non deve ingannare il maldestro autogol finale di Belotti, questo Lazio - Torino sarebbe potuto finire ben più di 4-0. E, se da un lato ragazzi di Inzaghi possono festeggiare il largo successo, dall'altro questa pesante sconfitta fa crollare i granata in una crisi sempre più profonda. Per questo la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro in vista del derby di sabato prossimo contro la Juventus. Lo ha annunciato il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di Sky: "Mazzarri è l'unico che non è in discussione. Abbiamo analizzato la partita col mister, oggi non ho visto la squadra che ho ammirato in altre occasioni. Manderemo la squadra in ritiro, che non è la soluzione dei problemi, ma un momento giusto per confrontarsi, riflettere e fare un esame di coscienza".

LAZIO - TORINO, IMMOBILE SPIEGA L'ESULTANZA "ALLA BELOTTI"

LAZIO - TORINO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE