Lazio - Udinese, biancocelesti dominanti: i numeri del match

Vittoria importante e meritata della Lazio, che sul prato verde dell'Olimpico ha schiacciato per 3 a 0 l'Udinese. I numeri del match sono chiari, i biancocelesti hanno meritato il risultato maturato. Gli uomini di Inzaghi hanno creato 12 occasioni da gol contro le 8 dell'avversario, tirato in porta 21 volte rispetto alle 10 dell'Udinese. Possesso palla a favore (54%), così come la quantità di chilometri percorsi: 112.193 per Immobile e compagni, 109.493 per gli uomini di Gotti.

I SINGOLI - Immobile di nuovo sugli scudi. Oltre alla doppietta realizzata, il bomber biancoceleste è stato top player per tiri effettuati (7). Luis Alberto ormai è padrone del centrocampo: migliore per passaggi offensivi (26/32) e per dribbling (2). Ottima anche la prestazione di Milinkovic, che si è imposto come top player per tocchi palla (90), chilometri percorsi (12.356), velocità media (8.1 km/h) e disimpegni (2). Lazzari ha asfaltato la fascia destra, risultando il migliore per i cross (2/4), e per la velocità del singolo scatto (31.93 km/h). In difesa stoico Luiz Felipe: top player per precisione passaggi (96.5%), per duelli totali vinti (6), per palle recuperate (10), per tackle (3) e per anticipi (3).

