Lazio, Immobile: "Questa squadra è grande". E sul rigore di Luis Alberto...

Al termine della sfida dell'Olimpico fra Lazio e Udinese, vinta dai biancocelesti per 3-0, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile, autore di una doppietta quest'oggi: "È una grande Lazio, sono contento abbiamo fatto un ottimo lavoro non era semplice. Questa partite nascondono insidie ma noi siamo stati bravi a metterla sui binari giusti fin da subito. Il percorso di crescita passa anche da queste partite, non perdere punti qui è fondamentale. Il pubblico se lo merita è stato meraviglioso oggi. Il mancato cambio di Caicedo? Tutti meriterebbero di giocare per quello che stiamo facendo. Felipe ci ha fatto vincere a Sassuolo, ma è stato bello anche che abbia esordito Andrè Anderson, qui si vede la forza del nostro gruppo. Il rigore a Luis Alberto? Non potevo non lasciarglielo, merita per quello che ci da e l’impegno. Ne ho lasciato uno a Caicedo, uno al Tucu ora toccava a lui. Importante che si sia sbloccato anche sotto porta".