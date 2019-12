Lazio - Udinese, la famiglia Sacchi presente allo stadio: il tributo di Immobile

AGGIORNAMENTO 1/12 ORE 18.05 - Una presenza annunciata che ha avuto conferma a pochi minuti dall'inizio della gara dell'Olimpico. Alfonso e Tina, genitori di Luca Sacchi, insieme ad alcuni amici, hanno raggiunto gli spalti dello stadio nei distinti nord-ovest, accolti dall'abbraccio dei tifosi vicini e dall'applauso di tutto il settore. Tra le mani una maglia con la scritta "Ciao Luca": un momento commovente catturato dalle telecamere delle televisioni, con Ciro Immobile che prima del calcio d'inizio consegna proprio davanti al loro settore un mazzo di fiori alla memoria.

Parla commosso ai microfoni de 'La Vita in Diretta', il papà di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al pub John Cabot, a Roma. Parla degli hobby e del cammino di suo figlio, oltre che delle passioni: "Mio figlio Luca era un grande Laziale. Domenica sarò allo stadio insieme a parenti e amici per lui. Indosserò una maglia col suo nome e un grande cuore celeste". Una passione condivisa con le persone che lo volevano bene, dunque, e che adesso proprio quelle persone porteranno avanti in ricordo di chi non c'è più. Perché la passione per la Lazio travalica il tempo.

Lazio, Adekanye non si arrende: “L’impossibile è possibile!” - FT

Lazio, Orsini: "Vittoria importante, ma per la qualificazione serve un miracolo"

TORNA ALLA HOMEPAGE