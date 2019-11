Lazio, Orsini: "Vittoria importante, ma per la qualificazione serve un miracolo"

Stefano Orsini, responsabile dello sport Rai per il Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a qualche ora dal termine della sfida contro il Cluj: “La vittoria di ieri è stata importante, sono arrivati segnali positivi anche da chi ha giocato meno in campionato. La Lazio ha una rosa ampia e fa bene a sfruttarla, anche se la differenza tra titolari e riserve rimane evidente. Bene Cataldi e Parolo, titolari aggiunti, e ottimo anche il debutto di Adekanye, giovane con buone qualità. Qualificazione? Per il passaggio del turno serve un miracolo, il primo posto matematico del Celtic non promette nulla di buono. C’è tanto rammarico per il percorso europeo, visto che i biancocelesti sono stati superiori per la larga parte in tutte le partite. Ora testa al campionato, dove finalmente la squadra di Inzaghi ha trovato continuità”.

Lazio, Milinkovic ricorda la Coppa Italia: “Siamo un’armata imbattibile” - FT

Lazio, Adekanye non si arrende: “L’impossibile è possibile!” - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE