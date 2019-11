Lazio, Adekanye non si arrende: “L’impossibile è possibile!” - FT

La Lazio, con i tre punti ottenuti ieri sera all’Olimpico, può continuare a credere fino alla fine nella qualificazione ai sedicesimi di Europa League. L’armata di Inzaghi dovrà vincere contro il Rennes e sperare che il Celtic faccia lo stesso in Romania contro il Cluj. Bobby Adekanye ha giocato dal primo minuto contro la squadra di Petrescu, mettendo a segno la prima presenza da titolare in maglia biancoceleste. L’ex Liverpool ha esultato sul proprio profilo Instagram, spingendo il popolo biancoceleste a non arrendersi e a sperare fino alla fine: “L’impossibile è possibile, andiamo ragazzi! Forza Lazio”.

