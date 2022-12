Lazio, ultimo atto della preparazione: tutto pronto per l'Almeria

Il conto alla rovescia è iniziato e la Lazio spinge sull’acceleratore in queste ultime settimane di preparazione in vista della ripresa. Maurizio Sarri ha sottolineato come in questo periodo la squadra abbia lavorato al top, con un entusiasmo capace di contagiare l'allenatore stesso e anche il suo staff. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dopo le due amichevoli in Turchia i biancocelesti sono pronti all'ultimo test in programma giovedì 22 dicembre contro l'Almeria. La squadra scenderà in campo questa mattina a Formello, pranzerà al centro sportivo, per poi partire alla volta della Spagna alle 15.30. Il rientro a Roma è fissato per la serata di domani, poi tre giorni di vacanza e appuntamento a martedì 27 alle 14.30.

In questo lungo periodo di sosta Sarri ha potuto recuperare i giocatori che nel finale di stagione era finiti out per infortunio: a partire da Immobile passando per Lazzari e Milinkovic ancora in ripresa dopo i fastidi alla caviglia che ne hanno caratterizzato anche il Mondiale. La speranza del tecnico è anche quella di vedere un Provedel come quello di inizio stagione, nell'ultimo periodo per il portiere è apparso stanco, intanto Maximiano aspetta la sua occasione che potrebbe arrivare in Coppa Italia il 19 gennaio contro l Bologna.