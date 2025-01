Lazio, un'amichevole per ricordare Flavio e Francesco: data e luogo

Lunedì 6 gennaio, presso lo Stadio Comunale Arnaldo Fuso in via Cagliari a Ciampino, è in programma una partita amichevole di beneficenza tra ex calciatori professionisti e attori che sfideranno la Nazionale della Polizia di Stato. L'evento è stato organizzato per ricordare Flavio e Francesco, i due gemelli tifosi della Lazio venuti a mancare nei mesi scorsi. Saranno presenti tantissimi ospiti, tra i quali Bruno Giordano, Giorgio Venturin, Massimo Piscedda, Angelo Gregucci e molti altri. Ci sarà poi anche una riffa alla quale si potrà partecipare acquistando un biglietto al prezzo di 3€, con un’estrazione e tanti regali per i bambini. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.