Lazio, una figurina Panini speciale celebra la vittoria in Supercoppa

Una figurina speciale per la Lazio. La Panini ha realizzato 3 figurine extra della nuova raccolta "Calciatori 2019-2020". Sono destinate a completare il "Film del Campionato", la sezione speciale dell'album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione, dall'inizio fino ai verdetti finali. Le nuove figurine celebrano la Lazio, vincitrice della Supercoppa Italiana, poi il Cagliari, come "squadra sorpresa" in 6a posizione al termine del girone d'andata, e infine la "coppia gol" dell'Inter Lukaku-Lautaro.